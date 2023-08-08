"صفقة حلم بها الأهلي كثيرًا" .. الاتفاق مع بطل إيطاليا!

الصفقة الحلم تقترب من النادي الأهلي

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بعد مفاوضات ماراثونية.. يبدو أن إدارة النادي الأهلي، توصلت أخيرًا، إلى اتفاق مع إحدى أهم الصفقات الصيفية؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

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الأهلي تعاقد مع 4 صفقات عالمية بشكل رسمي، في الميركاتو الصيفي الحالي - حتى الآن -؛ وهم الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والساحر الجزائري رياض محرز، والجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، بالإضافة إلى المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، اتفاق الإدارة الأهلاوية، مع الدولي البولندي بيوتر جيلينسكي، نجم خط وسط نادي نابولي الإيطالي؛ لضمه في الصيف الحالي.

وكشفت الصحيفة، عن أن جيلينسكي، أعطى موافقته إلى النادي الأهلي؛ بعد حصوله على عرض براتب سنوي يُقدر بـ12 مليون يورو، إلى جانب بعض المكافآت والامتيازات الأخرى، التي تجعل المبلغ يصل إلى 16 مليونًا.

وأشارت إلى أن الراقي، عرض على نابولي، مبلغ 30 مليون يورو؛ لشراء العام الأخير في عقد اللاعب البولندي؛ إلا أن بطل الدوري الإيطالي في الموسم الرياضي الماضي، يتمسك بالحصول على 35 مليونًا.

وعلى الرغم من هذا الاختلاف؛ إلا أن الصحيفة، أكدت على أن الناديين، سيتوصلا إلى اتفاق في الساعات القادمة، على أن يوقع بيوتر جيلينسكي، على عقود تربطه بالأهلي، حتى 30 يونيو 2026.

جيلينسكي البالغ من العمر 29 سنة، يلعب في صفوف نابولي منذ صيف 2016؛ حيث سجل 47 هدفًا وصنع 44 آخرين، خلال 329 مباراة رسمية مع الفريق، في مختلف المسابقات.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، توصل إلى اتفاق أيضًا، مع البرازيلي روجر إيبانيز، قلب دفاع نادي روما الإيطالي، والنجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان العملاق الإسباني برشلونة، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقتين.

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