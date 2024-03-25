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أحمد فرهود

"صفقة جديدة بعد الربيعي" .. الهلال يصطاد لاعبًا آخر من الأهلي

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الهلال يخطف لاعبًا جديدًا من النادي الأهلي..

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

في مفاجأة من العيار الثقيل.. نجحت إدارة نادي الهلال السعودي، في "خطف" لاعب جديد من عملاق جدة الأهلي.

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الهلال تعاقد في الفترة القليلة الماضية، مع عددٍ من نجوم الأهلي؛ آخرهم الحارس الدولي محمد الربيعي، المنضم إلى الفريق الأزرق، خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024".

ووفقًا لصحيفة "الرياض"، مساء يوم الإثنين، أنهت الإدارة الهلالية، إجراءات التعاقد مع الحارس الشاب ريان إدريس، قادمًا من الفريق الأهلاوي.

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وكشفت الصحيفة، عن أن ريان انضم إلى تدريبات الهلال؛ بعد عودة اللاعبين من الإجازة الممنوحة لهم، من المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

وأشارت إلى أن جيسوس، سيعتمد على الحارس الشاب المنضم من النادي الأهلي، في بعض مباريات الفريق، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ولم توضح الصحيفة، إجراءات تعاقد الهلال مع ريان إدريس؛ إلا أنه في الأغلب أن الحارس لم يكن مرتبطًا بعقد احترافي مع الأهلي.

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