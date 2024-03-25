"صفقة جديدة بعد الربيعي" .. الهلال يصطاد لاعبًا آخر من الأهلي

الهلال يخطف لاعبًا جديدًا من النادي الأهلي..

SHAHID

في مفاجأة من العيار الثقيل.. نجحت إدارة نادي الهلال السعودي، في "خطف" لاعب جديد من عملاق جدة الأهلي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال تعاقد في الفترة القليلة الماضية، مع عددٍ من نجوم الأهلي؛ آخرهم الحارس الدولي محمد الربيعي، المنضم إلى الفريق الأزرق، خلال الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024".

ووفقًا لصحيفة "الرياض"، مساء يوم الإثنين، أنهت الإدارة الهلالية، إجراءات التعاقد مع الحارس الشاب ريان إدريس، قادمًا من الفريق الأهلاوي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكشفت الصحيفة، عن أن ريان انضم إلى تدريبات الهلال؛ بعد عودة اللاعبين من الإجازة الممنوحة لهم، من المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

وأشارت إلى أن جيسوس، سيعتمد على الحارس الشاب المنضم من النادي الأهلي، في بعض مباريات الفريق، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ولم توضح الصحيفة، إجراءات تعاقد الهلال مع ريان إدريس؛ إلا أنه في الأغلب أن الحارس لم يكن مرتبطًا بعقد احترافي مع الأهلي.

SHAHID