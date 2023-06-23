"صفقة تدمر 3 لاعبين دفعة واحدة" .. تحذير خطير إلى الهلال

تحذير خطير إلى نادي الهلال من حسم هذه الصفقة العالمية!

أن يضم فريقك أفضل نجوم العالم، فهذا أمر رائع؛ ولكن ليس شرطًا أن يكون أمرًا إيجابيًا دائمًا، فأحيانًا يكون له تأثيرًا سلبيًا على بعض اللاعبين الآخرين.

هذا الأمر ينطبق على الهلال أيضًا، الذي يبحث عن أفضل اللاعبين العالميين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، في ظل الدعم الهائل من القيادة الرشيدة، للقطاع الرياضي.

وفي هذا السياق.. يقول الإعلامي الرياضي حافظ المدلج: "حسب الإعلام الإنجليزي.. الهلال يقترب من البرتغالي برناندو سيلفا، براتب سنوي يبلغ 75 مليون جنيه استرليني".

وأضاف المدلج في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إذا تمت الصفقة؛ فسيكون مكسبًا كبيرًا للدوري، وسيشكل مع البرتغالي روبن نيفيش والبيروفي أندريه كارييو، خط وسط رائع".

لكن.. الإعلامي الرياضي حذر من أن صفقة سيلفا، من الممكن أن تقضي على مسيرة 3 نجوم محليين كبار، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

وأشار حافظ المدلج، إلى أن التعاقد مع النجم البرتغالي، إلى جانب نيفيش واستمرار كارييو؛ سيقلل من فرص مشاركة الثلاثي السعودي سلمان الفرج وعبد الإله المالكي ومصعب الجوير.

جدير بالذكر أن الزعيم الهلالي، توصل إلى اتفاق نهائي مع نيفيش وناديه وولفرهامبتون الإنجليزي؛ حيث من المقرر الإعلان الرسمي عن الصفقة، خلال الأيام القليلة القادمة.