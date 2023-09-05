صفقة تدمر قيم النادي .. هجوم عنيف على عودة "المزدري" راموس إلى إشبيلية!

الطريق ليس مفروشًا بالورود للنجم الإسباني في بيته القديم

هجوم عنيف تعرض له النجم الإسباني سيرخيو راموس بعد عودته لإشبيلية بعد 18 عامًا من رحيله إلى ريال مدريد في 2005.

راموس أنهى رحلته مع باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وارتبط بالعديد من الأندية كان أبرزها الاتحاد السعودي قبل العودة مرة أخرى إلى بيته القديم.

مجموعة "بيريس نورتي" التي تعتبر من أكثر المجموعات تعصبًا من بين مشجعي إشبيلية، نشرت بيانًا عنيفًا على مواقع التواصل الاجتماعي للاعتراض على صفقة صاحب الـ37 سنة.

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وقالت المجموعة في بيانها:"مجرد اقتراح هذا التوقيع يمثل بالفعل عدم احترام للقيم التي جعلتنا عظماء، وللرموز والأساطير التي دافعت عن درعنا، ولآلاف الإشبيليين الذين عانوا من ازدراء هذا اللاعب في الماضي".

وأضافت:"نظرًا للمعلومات المتداولة حول موقفنا فيما يتعلق بالتوقيع مع راموس، نريد توضيح أن الصوت الوحيد المعتمد لبيريس نورتي هو الصوت الذي يتم التعبير عنه في المدرجات أو عبر قنواتنا الرسمية، أي مصدر آخر فهو كاذب أو خبيث ويعمل لمصالح شخصية".

وتابعت:"نعرب عن رفضنا الكامل لهذه الصفحة، ليس بدافع الكراهية أو الاستياء، ولكن الحب والفخر بنادينا، ونعتقد أن التعاقد مع راموس يفيد مصالح المديرين الذين لا يفهمون ما الذي يجعل إشبيلية رائعًا، أو يفهمون ذلك ولكنهم يهتمون بمصالحهم الشخصية أو الاقتصادية".

وفي نهاية البيان نفت المجموعة تخطيطها لأي إهانات أو هتافات معادية لأي لاعب خلال المباريات، ولكن في الوقت ذاته رفضت إظهار الدعم للتوقيع مع المدافع المخضرم.