صفقة تبادلية مثيرة للريبة تؤدي لتحقيق جديد مع برشلونة!

يعيش برشلونة تحت ضغط مستمر بسبب التحقيقات المتعاقبة التي يخضع لها.

فتح مكتب الضرائب الإسباني تحقيقًا جديدًا مع نادي برشلونة بشأن ممارسات محاسبية خاطئة محتملة، بسبب صفقة تبادلية أجراها مع نادي فالنسيا.

الصفقة التبادلية بين الناديين حدثت في عام 2019، حيث شهدت انتقال الحارس البرازيلي نيتو إلى برشلونة مقابل 26 مليون يورو، فيما توجه الحارس الهولندي ياسبر سيليسن إلى فالنسيا مقابل 35 مليون يورو.

ميجيل زوريو، النائب السابق لرئيس نادي فالنسيا، قرر التوجه إلى سلطات الضرائب، وتقديم شكوى بأن قيمة الصفقة قد تم تضخيمها زورًا من أجل تحسين حسابات الناديين.

كما اتهم بيتر ليم مالك فالنسيا بالموافقة على التعاقد مع لاعبين يعملون مع الوكيل البرتغالي جورج مينديش قبل السيطرة الكاملة على النادي.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مكتب الضرائب يحقق بالفعل في القضية، ولكن لم يتم العثور على أدلة كافية لرفع دعوى قضائية ضد الأندية، لكن ادعاءات زوريو ستُضاف إلى التحقيق.

يمثل هذا التضخم المزعوم في قيمة الصفقات ممارسة مماثلة لتلك التي شهدت خصم يوفنتوس النقاط مؤقتًا في وقت سابق من الموسم، وستتوقف التفاصيل الرئيسية على ما إذا كان لدى زوريو أو مكتب الضرائب دليل على أن كلا الناديين زادوا قيمة الصفقتين بشكل متعمد.

تأتي هذه الاتهامات كجزء من حملة يديرها زوريو منذ بعض الوقت لمحاولة إزالة بيتر ليم من رئاسة فالنسيا.حيث إن زوريو حريص على طرد رجل الأعمال الماليزي من ملعب "ميستايا" بسبب الاستياء الجماهيري الشديد ضده.