صفقة تبادلية ضخمة طرفها الاتحاد .. الكشف عن فريق عبد الرحمن العبود الجديد!

تعرف على تفاصيل الصفقة

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أصبحت أيام النجم عبد الرحمن العبود داخل نادي الاتحاد معدودة، في ظل أزماته مشاكله داخل صفوف النادي، حيث اقترب كثيرًا من الرحيل عن العميد.

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العبود كان أحد العناصر الأساسية في صفوف الاتحاد الموسم الماضي، ليدخل في أزمات مع المدرب السابق نونو سانتو، ويواصل تلك الأزمات بعدم التزامه مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، ليقترب من الرحيل.

وقال الإعلامي بدر الصقري عبر برنامج "برا 18" المذاع على SSC: "ربما يكون نادي الاتفاق أول نادي سيتم الاستحواذ عليه من واحدة من الشركات العملاقة، لأن البنية الأرضية جاهزة للعمل".

وواصل: "مصادر تؤكد أن عبد الرحمن العبود قريب من الاتفاق في الشتوية، وعبد الله مادو وخالد الغنام، وعبد الإله المالكي لم تضح الصورة وسيرحل كوايسون وسيعود فيتينيو".

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واستطرد قائلًا: "ستتم صفقة تبادلية بين الاتفاق والاتحاد، سينتقل الثنائي سعد آل موسى (21 عامًا) وأحمد الغامدي (22 عامًا) إلى العميد مقابل صفقة العبود".

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