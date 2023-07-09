صفقة تبادلية تساعد برشلونة في ضم بديل بوسكيتس

من الصفقة الثالثة المنتظرة لبرشلونة؟

كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، عن اقتراب انتقال اللاعب أوريول روميو، إلى نادي برشلونة الإسباني وحسم الاتفاق مع ناديه جيرونا.

وذكرت التقارير أن برشلونة طلب تأجيل المفاوضات مع جيرونا عدة أيام لحل إجراءات التوقيع مع اللاعب فيتور روكي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" أوضحت مصادر من نادي برشلونة للعضو المنتدب بنادي جيرونا أن التعاقد الرسمي مع اللاعب روميو، سينتهي وسيتم حسم الاتفاق النهائي الأسبوع المقبل.

وأوضحت مصادر خاصة بفريق برشلونة أن المفاوضات قد تمت مع اللاعب وسيكون لديه عقد لمدة موسمين، مع إمكانية ضم جيرونا للاعب نيكو جونزاليس أو بابلو توري أو إيستانيس بيدرولا، كجزء من صفقة ضم روميو.

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة يصر على خفض قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والبالغ 8 ملايين يورو، وهذه الصفقة ستكون الثالثة لبرشلونة هذا الصيف ويعتبر روميو البديل المناسب لخلافة سيرجيو بوسكيتس.

وأكدت مصادر خاصة بنادي جيرونا للصحيفة أنهم في الوقت الحالي لم يتحدثوا مع برشلونة ولا يمكنهم التفكير في قبول أي لاعب في صفقة تبادلية لأنه لا توجد مفاوضات رسمية جارية.