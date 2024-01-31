"صفقة تأخرت 10 سنوات" .. نجم الأهلي السعودي الأسبق يوقع للزمالك رسميًا

صفقة كبرى في الدوري المصري..

"صفقة القرن".. كثيرًا ما نسمع هذا المسمى، وفي مختلف أنحاء العالم؛ ولكن في مصر تم إطلاقه على لاعب واحد فقط، ارتبط اسمه لسنواتٍ عديدة بنادي الزمالك.

هذا اللاعب هو عبد الله السعيد، صانع ألعاب الأهلي السعودي الأسبق، والذي يحاول الفريق الزملكاوي، الحصول على توقيعه، منذ سنوات طويلة للغاية، دون أن ينجح في ذلك.

وأخيرًا.. وقع السعيد اليوم الأربعاء، على عقود انضمامه رسميًا إلى الزمالك، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المصري، والذي كان ملكًا لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، في وقتٍ سابق.

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ونقلت صحيفة "المصري اليوم"، عن اللاعب قوله بعد توقيع العقود مع القلعة البيضاء: "انضمامي للزمالك تأخر 10 سنواتٍ كاملة"، واعدًا الجماهير بالمنافسة على كافة الألقاب والبطولات.

عبد الله السعيد بدأ مسيرته الكروية في الإسماعيلي المصري، قبل أن ينتقل منه إلى الأهلي القاهري؛ ليخوض بعدها تجربة احترافية في فنلندا ثم في المملكة مع الراقي، وذلك في الفترة من يوليو 2018 إلى يناير 2019.

ومع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، لعب السعيد 14 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا هدفين وصانعًا مثلهم.