صفقة برناردو سيلفا .. الهلال يحارب باريس سان جيرمان بعرض الـ905 ملايين ريال

هل يحسم الهلال صفقة الموسم؟!

كثف نادي الهلال، من مفاوضاته مع مانشستر سيتي الإنجليزي؛ لحسم صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي برناردو سيلفا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

سيلفا البالغ من العمر 28 سنة، يرتبط بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، حتى 30 يونيو 2025؛ وسط تضارب في الأنباء، بشأن الاستمرار أو الرحيل.

وفي هذا السياق.. أعلنت شبكة "CBS Sports"، أن الهلال أخبر إدارة العملاق الإنجليزي، على استعداده لدفع مبلغ 70 مليون يورو؛ لشراء عقد النجم البرتغالي.

وكشفت عن أن برناردو سيلفا من ناحيته، سيحصل من نادي الهلال، على مبلغ يصل إلى 50 مليون يورو في الموسم الرياضي الواحد، وفي عقد لمدة 3 سنوات؛ إذا وافق على العرض رسميًا.

أي أن صفقة اللاعب إذا تمت، ستكلف نادي الهلال، مبلغ إجمالي بين شراء عقد ورواتب، يصل إلى 220 مليون يورو "905 ملايين ريال سعودي".

وحتى الآن.. لم يحسم سيلفا، قراره النهائي؛ سواء بتجديد عقده مع السيتزن، أو الانتقال إلى نادي الهلال أو باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يرغب هو الآخر في ضمه.

جدير بالذكر أن سيلفا، انضم إلى نادي مانشستر سيتي في صيف 2017، قادمًا من صفوف موناكو الفرنسي؛ حيث سجل 55 هدفًا وصنع 59 آخرين، خلال 306 مباريات رسمية.