من يخطف الصفقة المجانية؟.. ريال مدريد يشعل صراعًا جديدًا مع برشلونة

الغريمان يريدان الموهبة الشابة..

يخوض الغريمان ريال مدريد وبرشلونة صراعًا قويًا من أجل حسم صفقة مجانية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن "حلقة جديدة من صراع العملاقيين بشأن ضم المواهب الشابة بدأت بالفعل، وهذه المرة تتعلق بأنطونيو كورديرو نجم مالاجا (الناشط بدوري الدرجة الثانية الإسباني)".

وأضافت: "اللاعب صاحب الـ18 عامًا يحظى باهتمام برشلونة منذ الموسم الماضي، حيث قدم النادي الكتالوني عرضًا لضمه في الصيف الماضي (لكن الصفقة لم تتم)، علمًا بأنه خاض 22 مباراة الموسم الماضي، وكان أبرز أسباب تأهل فريقه إلى الدرجة الأعلى (بالليجا) في التصفيات النهائية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن ريال مدريد انتبه لكورديرو مؤخرًا، خاصة أن عقد اللاعب ينتهي في الصيف المقبل، لذا من الممكن أن يتم التعاقد معه مجانًا اعتبارًا من شهر يناير، على أن ينضم للفريق بشكل رسمي في الموسم المقبل".

وأكد "راديو ماركا"، أن هناك أنباءً تفيد بأن سانتياجو سولاري، مدير الكرة في ريال مدريد، سافر شخصيًا (إلى مالجا) للتفاوض بشأن إتمام الصفقة.