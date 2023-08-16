صفقة انتقال ديمبيلي لباريس تقود برشلونة إلى المحاكم

أزمة جديدة داخل قلاع برشلونة!

أعلن باريس سان جيرمان في وقتٍ سابق عن تعاقده مع الفرنسي عثمان ديمبيلي قادمًا من برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة كلفت خزائن النادي الباريسي 50 مليون يورو.

باريس سان جيرمان قام بتدعيم صفوف فريقه بشكل خارج عن المألوف بالنسبة له هذا الميركاتو الصيفي، وبالأخص بعد رحيل ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي ونيمار إلى الهلال السعودي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن قيمة عقد عثمان ديمبيلي تحددت بأن يحصل برشلونة على 25 مليون يورو، و15 مليون للاعب الفرنسي و10 مليون لموسى سيسوكو وكيل اللاعب.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المفترض أن يحصل وكيل ديمبيلي على هذا المبلغ بشرط حدوث ظروف معينة، وإدارة البرسا رأت أن هذا لم يحدث، لذلك قررت عدم دفع المبلغ.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة مستعد للذهاب إلى المحكمة في أزمة اللاعب الفرنسي مع وكيل أعماله.

واختتمت الصحيفة في تقريرها أن رحيل ديمبيلي أدى إلى دخل قدره 35 مليون يورو تم تسجيلهم لدى رابطة الليجا، مما قد يفيد الفريق الكتالوني في تسجيل اللاعبين الجُدد.