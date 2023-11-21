صفقة انتقال أوتافيو إلى النصر تشعل معركة قضائية أمام "فيفا"

أزمة قانونية بسبب انتقال أوتافيو إلى نادي النصر

أشعلت صفقة انتقال النجم البرتغالي الدولي أوتافيو مونتيرو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، جدلًا قانونيًا كبيرًا.

النصر تعاقد مع أوتافيو "البرازيلي الأصل"، في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف العملاق البرتغالي بورتو، في صفقة قدرت قيمتها بـ60 مليون يورو.

ووفقًا لصحيفة "ojogo"، قدّم نادي كويمبرا البرازيلي، شكوى رسمية ضد بورتو، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وكشفت الصحيفة، عن أن إدارة كويمبرا، طلبت الحصول على مبلغ 12 مليونًا و750 ألف يورو، من قيمة انتقال أوتافيو إلى الفريق النصراوي.

وأشارت إلى أن مطالبات النادي البرازيلي؛ تأتي بسبب امتلاكه نسبة 32.5% من الحقوق الاقتصادية للاعب البرتغالي الدولي.

وأوضحت الصحيفة، أن نادي بورتو، أمامه مهلة حتى يوم 5 ديسمبر القادم؛ لدفع المبلغ إلى كويمبرا؛ وإلا سيتم توقيع عقوبات مالية ورياضية عليه.