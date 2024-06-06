"صفقة المستقبل" في أتلتيكو مدريد لا يخاف من قرارات دييجو سيميوني!

لاعب الوسط المميز يعرف ما ينتظره

في شهر يناير الماضي، أبرم أتلتيكو مدريد واحدة من أكثر الصفقات إثارة لموسم 2023-24 من خلال الحصول على آرثر فيرميرين من رويال أنتويرب البلجيكي.

كان هناك الكثير من الضجة المحيطة بلاعب خط الوسط البالغ من العمر 19 عامًا، على الرغم من أن بدايته مع الروخيبلانكوس لم تكن مثالية.

شارك فيرميرين في خمس مباريات فقط (مباراتان أساسيتان) في أربعة أشهر، على الرغم من كونه لائقًا ومتاحًا طوال الوقت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تسبب هذا في حيرة بين جماهير الأتليتي، على الرغم من أن اللاعب نفسه يفهم سبب عدم استغلاله بشكل كافٍ من قبل دييجو سيميوني.

وقال في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إسبانيا": "كنت أعلم أن هناك فرصة ألا ألعب كثيرًا. وحتى مع معرفتي بذلك، سأتخذ نفس القرار تمامًا بنسبة 100%. كنت أعلم أنه توقيع للمستقبل".

وأردف: "لقد وقعت أيضًا لمدة ست سنوات، كان ذلك مخططًا له. بالطبع كنت أتوقع أن ألعب أكثر، لكن يجب أن أتقبل قرار المدرب، وأظهر في التدريبات أنني أستحق المزيد من اللعب".

من المفترض أن يكون الموسم المقبل أفضل بالنسبة لفيرميرين، حيث إن لديه الآن المزيد من الوقت كلاعب في أتلتيكو مدريد. ليس هناك شك في أن وقته سيأتي.