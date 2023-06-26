صفقة ليست في الحسبان .. الاتحاد على أعتاب ضم نجم سلتيك

صفقة آسيوية مفاجئة في الطريق إلى نادي الاتحاد

يبدو أن مسؤولي نادي الاتحاد، يجهزون لصفقة مفاجئة، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

الاتحاد حسم التعاقد مع المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، قادمًا من صفوف ريال مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بالإضافة إلى مواطنه نجولو كانتي، متوسط ميدان نادي تشيلسي الإنجليزي.

الإعلامي الرياضي عادل الماس ألمح إلى أن الياباني ريو هاتاتي، متوسط ميدان سلتيك الاسكتلندي؛ سيكون ثالث صفقات العميد الاتحادي، للموسم الرياضي الجديد.

الماس نشر صورة هاتاتي، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مع ألوان نادي الاتحاد "الأصفر والأسود"، وإيموجي التحميل؛ في إشارة إلى اقتراب حسم الصفقة.

النجم الياباني البالغ من العمر 25 سنة، والذي تقدر قيمته السوقية بـ11 مليون يورو، جيد في مركز خط الوسط؛ بالإضافة إلى الظهير الدفاعي والجناح الهجومي.

ويلعب ريو هاتاتي في صفوف سلتيك منذ يناير 2022، عندما انضم إليه قادمًا من كاواساكي فرونتالي الياباني؛ حيث سجل 13 هدفًا وصنع 14 آخرين، خلال 66 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت.