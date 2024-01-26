صفقة من اختيار كريستيانو رونالدو .. كواليس "محادثات" النصر مع نجم مانشستر يونايتد

الكشف عن نتيجة محادثات النصر مع نجم مانشستر يونايتد..

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النصر السعودي لم يتعاقد مع أي صفقة رسمية، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024"؛ ولكن.. الحقيقية أن إدارة النادي، تحركت بالفعل لضم نجم عالمي كبير، إلى الفريق الأول لكرة القدم.

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ويقدم النصر موسمًا رائعًا في 2023-2024؛ حيث توّج بلقب البطولة العربية "لأول مرة في تاريخه"، مع احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، والتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ودور الـ16 من أبطال آسيا.

ووفقًا للإعلامي الرياضي جرايم بيلي عبر "HITC Football"، مساء اليوم الجمعة، دخلت الإدارة النصراوية في محادثات فعلية مع مسؤولي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ونجم خط وسطه البرازيلي كارلوس كاسيميرو.

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بيلي كشف عن أن محادثات النصر لضم كاسيميرو؛ جاءت بضغط من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، الذي طلب اللاعب بالاسم، في الميركاتو الشتوي الحالي.

وأعلن الإعلامي الرياضي، رفض النجم البرازيلي عرض العالمي؛ حيث أخبر المسؤولين، برغبته في القتال على مركزه في صفوف العملاق الإنجليزي، بعد عودته من الإصابة.

وأوضح جرايم بيلي، أن مسؤولي النصر تفهموا رغبة كاسيميرو؛ حيث تم إبلاغه بأنه إذا غيّر رأيه، أو قرر القدوم إلى المملكة العربية السعودية في أي وقت؛ فإنهم سيتحركوا رسميًا لضمه.

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