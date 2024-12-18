لا صفقات تبادلية مع ريال مدريد.. نجم وسط ليفربول يتمسك بالبقاء!

أداء رائع يقدمه اللاعب الهولندي مع مواطنه أرني سلوت

لا يفكر الهولندي الدولي ريان جرافنبرخ حاليًا في مغادرة ليفربول، رغم وجود أحاديث عدة عن صفقة تبادلية تقضي بانتقاله إلى ريال مدريد مقابل رحيل أوريليان تشواميني إلى الريدز.

شبكة "سكاي" أشارت في تقرير لها إلى أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، صرف عن نظره نهائيًا فكرة الرحيل عن ليفربول، في ظل مكانته الحالية مع فريق المدرب أرني سلوت.

جرافنبرخ لاعب أساسي في خطط سلوت الناجح للغاية في مطلع تجربته مع ليفربول، وحاليًا لا يجري أي خطط أو مناقشات بشأن الرحيل سواء في يناير أو الصيف المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الشبكة نفسها تشير إلى أن ليفربول ليست لديه نية حاليًا في متابعة صفقة التبادل التي تتضمن الفرنسي أوريليان تشواميني في هذه المرحلة، وكل التخطيط على تمهيد الأجواء للمدرب ولاعبي الفريق لحصد الألقاب.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة مع تبقي مباراة له، كما يتصدر أيضًا ترتيب دوري أبطال أوروبا بتحقيق العلامة الكاملة (18 نقطة من 6 مباريات).