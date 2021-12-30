ما هي صفقات باريس سان جيرمان في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

التطلعات الكبيرة لباريس سان جيرمان تجعله دائمًا من أهم أسماء الأندية في العالم فيما يتعلق بسوق الانتقالات، وشتاء 2022 لن يتغير الوضع فيه، بل قد يزداد قياسًا بحجم التحديات التي تنتظر كتيبة ماوريسو بوتشيتينو.

الصيف الماضي كان تاريخيًا بكل المقاييس لبي آس جي، حيث تعاقد مع ليونيل ميسي وسيرخيو راموس وجورجينو فاينالدوم وجيانلويجي دوناروما مجانًا، بجانب ضم أشرف حكيمي ونونو مينديش بأموال طائلة لدعم الجبهتين اليمنى واليسرى.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي، ومع ذلك يظل الهدف الأبرز والأهم على الإطلاق للإدارة القطرية المالكة للنادي هو تحقيق درع دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ العاصمة الفرنسية.

في سبيل ذلك، تبحث الإدارة عن التدعيم بنخبة لاعبي العالم من أمثال ميسي وحكيمي وغيرهما.

لن يكون الشتاء فقط موعدًا لضم اللاعبين، بل أيضًا التخلص من اللاعبين الفائضين عن الحاجة، فالقائمة حاليًا تصل إلى 30 لاعبًا، وهو رقم ضخم يعيق سير التدريبات دائمًا.

ما هي صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية 2022؟

في هذا التقرير نستعرض معًا ما هي صفقات باريس في شتاء 2022، ومن المغادرون، وما هي الأسماء المتوقع وصولها إلى ملعب حديقة الأمراء.

ما هي صفقات باريس سان جيرمان في شتاء 2022؟

حتى الآن لم يعلن باريس سان جيرمان عن إبرام أي تعاقدات في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

وبشكل عام لا يتوقع أن تكون هناك تحركات كثيرة في ظل اكتظاظ كتيبة بوتشيتينو بالعديد من الأسماء المميزة.

ما هي الصفقات المحتملة لباريس سان جيرمان في شتاء 2022؟

العديد من الأسماء طُرحت لدعم باريس سان جيرمان في الشتاء حتى رغم التكهنات بأنه لن تتواجد تحركات كثيرة بسبب قانون اللعب المالي النظيف وحتى الوضع الرياضي في حديقة الأمراء.

أبرز الأسماء التي ارتبطت بباريس في شتاء 2022 هو نجم مانشستر يونايتد، بول بوجبا، والذي ينتهي عقده مع النادي الإنجليزي في الصيف المقبل ويحق له التوقيع مجانًا أينما شاء في يناير.

يُضاف إلى النجم الفرنسي مواطنه عثمان ديمبيلي، فتقول الصحف ان النادي العاصمي افتتح مفاوضاته بالفعل مع نجم برشلونة وقد يضمه بمقابل زهيد في الشتاء الحالي.

نجم منتصف ميدان ميلان، فرانك كيسي، على اللائحة أيضًا، بجانب لورينزو إنسيني ونجم يوفنتوس باولو ديبالا.

من هم اللاعبون الراحلون عن باريس سان جيرمان في شتاء 2022؟

بصورة رسمية، رحل فقط رافينيا ألكنتارا عن باريس سان جيرمان متجهًا إلى ريال بيتيس على سبيل الإعارة حتى نهاية هذا الموسم.

ولا يتوقع أن يكون الدولي البرازيلي هو الوحيد الراحل، بل تتحدث الصحف عن تحركات كثيرة لتفريغ القائمة من اللاعبين الفائضين عن الحاجة.

من ضمن الأسماء المتوقع مغادرتها الظهير الأيسر كورزاوا وزميله عبدو ديالو، إلى جانب الحارس الثالث سيرخيو ريكو.

من المحتمل أيضًا رحيل ماورو إيكاردي ويوليان دراكسلر وتيو كيرر، مع بعض الأنباء المتداولة عن وجود نية لرحيل فاينالدوم بعد ستة أشهر فقط من وصوله للعاصمة الفرنسية.

الراحلون عن باريس سان جيرمان في شتاء 2022