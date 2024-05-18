صعبة لكنها ليست مستحيلة .. جيرونا يتحدى برشلونة من أجل "الصفقة الحلم"!

ترحيب من اللاعب ولكن الأمر لا يتوقف عليه وحده!

أبدى نادي جيرونا تمسكه الشديد ببقاء المدافع إريك جارسيا، طمحًا في منعه من العودة إلى صفوف برشلونة بعد انتهاء فترة إعارته.

جارسيا انضم لجيرونا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم، بحثًا عن فرصة اللعب بالانتظام، وهو الأمر الذي تحقق له ليُعيد اكتشاف نفسه من جديد تحت قيادة المدرب ميشيل.

صحيفة "as" الإسبانية قالت إن اللاعب سيعود إلى ناديه الأصلي، لكنه لا يمانع فكرة الاستمرار في برشلونة ولكن الأمر لا يعتمد عليه، حيث يجب على الطرفين التوصل لاتفاق مناسب لصفقة بيع نهائي.

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ويأتي ترحيب جارسيا بالبقاء مع جيرونا، بسبب المعاملة الطيبة التي يلقاها من المدرب ميشيل الذي منحه الثقة وأعطاه الفرصة لإثبات نفسه من جديد، ليصبح من كبار المرشحين للتواجد مع إسبانيا في يورو 2024.

ومن جانبه يؤمن جيرونا بأن التفاوض مع برشلونة لشراء جارسيا سيكون صعبًا ولكنه ليس مستحيلًا، لذلك سيبذل النادي قصارى جهده لإتمام الصفقة التي تعتبر بمثابة الحلم لمدربه ميشيل ولجماهير الفريق.

يذكر أن جارسيا يأتي في المركز السابع ضمن أكثر اللاعبين ظهورًا مع ميشيل في الدوري الإسباني هذا الموسم، بالإضافة إلى تسجيله 4 أهداف بقميص الفريق ليتساوى مع داني كارباخال مدافع ريال مدريد.