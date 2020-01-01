"صرف النظر" وصفقة وحيدة .. تقييم ميركاتو الزمالك قبل الموسم الجديد

الزمالك يستعد للموسم الجديد

ماراثون دخله نادي الزمالك بقوة منذ بداية العام الجاري، بتحقيق بطولتي كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، ومن بعدها التتويج بكأس السوبر المصري، ولكن جاءت صدمات متتالية جعلت الفريق يفقد أفضل بطولة ينافس عليها منذ سنوات طويلة.

فقدان دوري أبطال إفريقيا في النهائي أمام الغريم التقليدي الأهلي، ضربة قوية للفريق، ومن قبلها رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق، ليعم التوتر وعدم الاستقرار داخل القلعة البيضاء.

ولكن ماذا عن ميركاتو الصيف؟، لم يبرم الزمالك سوى صفقة واحدة فقط في صدمة قوية للجماهير البيضاء، بعد الدخول في مفاوضات مع أكثر من اسم على رأسهم أمير عادل المحترف المصري في الدانمارك ومحمد عبدالعاطي نجم وادي دجلة.

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الزمالك تعاقد مع حمزة المثلوثي الظهير الأيمن السابق للصفاقسي التونسي، لمعالجة ثغرة الجبهة اليمنى، والتي ضربت الفريق الأبيض في أكثر من مباراة بعد هروب حمدي النقاز وإصابات حازم إمام المتتالية وظهور أحمد عيد بعد فترة من تواجد لاعبين في الجبهة اليمنى ليس في مراكزهم الأصلية.

التعاقد مع أمير عادل ثم التراجع مرة أخرى، التعاقد مع أحمد الشيخ وصرف النظر أيضًا، أشياء حولها علامات استفهام كبيرة، ولكن قد تكون الأزمة المالية الحالية في القلعة البيضاء بسبب رحيل مرتضى منصور رئيس النادي السابق ووجود لجنة مؤقتة لتدير أعمال النادي في الوقت الحالي وعدم توافر سيولة مالية هي السبب في ذلك.

ولكن ماذا كان يحتاج الزمالك؟، الفريق الأبيض كان يجب التعاقد مع مدافع جديد حسب تصريحات البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الحالي للفريق، وأيضًا كان يريد التعاقد مع صانع ألعاب.

واكتفى الزمالك باستعادة كلًا من أحمد أبو الفتوح بعد الأزمة التي تعرضت لها الجبهة اليسرى بإصابة محمد عبدالشافي وعبدالله جمعة مؤخرًا، واستعادة محمد أشرف روقا لدعم منتصف الملعب، واستعادة حميد أحداد لدعم صفوف الهجوم.

من الواضح أن الزمالك سيقوم في يناير ببعض الصفقات لتدعيم الفريق بكل تأكيد، بالإضافة إلى طلب باتشيكو خلال حواره على قناة النادي أمس باستعادة رزاق سيسيه المعار إلى فريق الاتحاد السكندري لما يمتلكه من إمكانيات رائعة سيستفاد منها الفريق خلال الموسم الجاري للمنافسة على البطولات.