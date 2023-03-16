صرخ في وجه المراسل .. كريم بنزيما ينفعل بعد سؤاله عن أزمة ديدييه ديشان

حلقة جديدة من مسلسل الجدل المتواصل بين كريم بنزيما وديدييه ديشان..

انفجر الفرنسي كريم بنزيما قائد نادي ريال مدريد الإسباني غاضبًا عندما سُئل عن رده على ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، بعد الأزمة التي نشبت بينهما منذ استبعاده من قائمة "الديوك" في كأس العالم 2022 بسبب الإصابة.

بنزيما وقبل عدة أيام أكد أنه سيرد على كل الأمور المتعلقة بالفترة التي قضاها في معسكر منتخب فرنسا قبل كأس العالم، وذلك في أعقاب المقابلة التي أجراها ديشان مع صحيفة "Le Parisien" الفرنسية، والتي أكد خلالها أن كريم خرج من المعسكر بنفسه بعد إصابته.

ورفض بنزيما التعليق على تلك الأزمة بعد فوز ريال مدريد على ليفربول الإنجليزي في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2022-23 بهدف دون رد تكفل بتسجيله، ليتأهل الفريق الملكي إلى ربع النهائي.

بعد المباراة، أجرى بنزيما مقابلة مع قناة "+Canal" الفرنسية، سُئل خلالها عن الجدل الدائر مع ديشان، بنزيما صرخ في وجه مراسل القناة الفرنسية قائلًا: "لست مهتمًا بهذا، لنتحدث عن المباراة".

وأضاف: "إذا كان لدي أي شيء آخر أصرح به؟ لا شيء لأتحدث به على الإطلاق".

ويبدو أن بنزيما قرر أن ذلك ليس الوقت أو المكان المناسب لتسوية الحسابات مع مدرب فرنسا، وينتظر الناس الآن حديث مهاجم ريال مدريد أكثر من أي وقتٍ مضى لإنهاء هذا المسلسل.