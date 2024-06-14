"صرخة بنما!".. كلمة واحدة مطلوبة من مشجعي إنجلترا لحمايتهم من الجنسية المشاغبة!

قبل مباراة صربيا المشحونة..

ستكون مباراة إنجلترا وصربيا في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة يورو 2024 مسرحًا لتحد أمني واضح أمام الشرطة الألمانية.

ذلك لأن التقارير الواردة من ألمانيا تفيد بأن الجنسيتين الإنجليزية والصربية، من المتوقع أن يثير مشجعوهم الشغب بشكل كبير في وقت البطولة.

وقال فيلهلم فيسيلز، مدير مشروع يورو 2024 في مدينة جيلسنكيرشن، لصحيفة التلغراف البريطانية: "جميع شركاء إنفاذ القانون في المدينة، مثل فرقة الإطفاء والشرطة وخدمة النظام العام البلدية، بالإضافة إلى جميع موظفي اليورو الموجودين على الأرض، على دراية بما ينبغي اتباعها ويمكن أن تتفاعل وفقًا لذلك".

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وأشارت الصحيفة إلى أنه طلب من المشجعين الإنجليز الصراخ بكلمة "بنما" إذا تعرضوا لأي شغب من قبل الجماهير الصربية، وبالتالي سيفهم أفراد الشرطة والطواقم الأمنية وجود حاجة للتدخل السريع.

وأضاف فيسيلز: "كان من المهم بالنسبة لنا إنشاء مفهوم توعوي خلال بطولة اليورو من أجل جعل تجربة وحضور أحداث يورو 2024 أكثر أمانًا".