صراع لندني على موريبا سينقذ برشلونة

موريبا قد تكون وجهته المقبلة إنجلترا؛ تحديدًا لندن.

يبدو أن لاعب برشلونة الشاب، إيلاش موريبا، اقترب كثيرًا من الخروج من ناديه بل من إسبانيا كلها وستكون إنجلترا وتحديدًا العاصمة لندن ملاذه الجديد.

لماذا لندن؟

قضى موريبا الأسبوع الماضي في لندن بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو التي أكدت أنه أتم الاتفاق مع توتنهام ويتبقى الاتفاق بين النادي الإنجليزي وبرشلونة لإتمام الصفقة.

وكان موريبا هدفًا لنادٍ لندني آخر هو تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ماذا ينتظر برشلونة من موريبا؟

تتوقع إدارة برشلونة الحصول على 20 مليون يورو للتخلي عن لاعبهم الشاب هذا الصيف، كي لا يرحل مجانًا.

وينتهي عقد موريبا، 18 سنة، مع برشلونة في صيف 2022 ولا ترغب إدارة النادي الكتالوني في رحيل اللاعب مجانًا الصيف المقبل.

ويبدو اللاعب الشاب راغبًا في طي صفحة إسبانيا كلها وليس برشلونة فقط بتفضيله تمثيل منتخب غينيا على إسبانيا.

واشتعلت الأزمة بين موريبا وإدارة برشلونة هذا الصيف لعدم رغبته في تجديد عقده إلا براتب كبير وهو ما لا يناسب إدارة النادي المثقل بالديون وأزمة مالية طاحنة.

كما كانت تتحدث تقارير عن عدم ممانعة اللاعب في الرحيل مجانًا الصيف المقبل وإن جُمد هذا الصيف مع برشلونة الذي أسقطه تمامًا من حساباته ويبحث عن عرض مناسب له هذا الصيف كي لا يرحل مجانًا.

وكان نادي لايبزيج الألماني قد قدم عرضًا قيمته 8 ملاين يورو لضم اللاعب لكن برشلونة رفض العرض لضعف قيمته.

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