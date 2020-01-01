صراع على بيانيتش بعد اقترابه من برشلونة

الوجهة القادمة لبيانيتش بين برشلونة وباريس سان جيرمان وتشيلسي

واجهت محاولات برشلونة لضم ميراليم بيانيتش من يوفنتوس ماحولات من أجل عرقلتها من قبل أندية كبرى ترغب في التعاقد مع النجم البوسني.

وكانت المصادر الصحفية قد أفادت أن برشلونة قد اقترب من ضم ميراليم بيانيتش خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية.

ولكم بشكل مفاجئ، وعكس هذا السياق، ظهرت أندية منافسة ترغب في نفس الأمر الذي يرغب فيه برشلونة وتكثف محاولاتها في الوقت ذاته.

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وحسب المصادر فإن تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي هما أقرب فريقين للتعاقد مع بيانيتش في حال ابتعد عن طريق برشلونة.

وقد يتخلى البيانكونيري عن بيانيتش لتشيلسي مقابل الحصول على خدمات جورجينيو، بينما سيكون لياندرو باريديس البديل المتوقع حال رحل اللاعب إلى باريس سان جيرمان.

وسيكون الخيار الأول للنجم البوسني هو برشلونة ، حيث أشارت التقارير في إسبانيا هذا الأسبوع إلى أن النجم البوسني وافق بالفعل على الشروط الشخصية وكان حريصًا على اتخاذ هذه الخطوة.

ولكن المشكلة ستكون في التخمة التي يعاني منها برشلونة في وسط ملعبه مع رفض النجم البرازيلي أرتور الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني وتمسكه بالبقاء.

لذلك، بدأ يوفنتوس في الاستماع إلى العروض الأخرى تحسبًا إلى أي مستجدات قد تحدث وتجبر برشلونة على التراجع وعدم إتمام الصفقة في الصيف المقبل.

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يذكر أن ميراليم بيانيتش قد اقترب أكثر من الرحيل عن صفوف يوفنتوس مع وصول المدرب ماوريسيو ساري، وذلك على عكس المتوقع.