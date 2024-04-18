صراع سعودي إنجليزي للتوقيع مع زميل سافيتش السابق في لاتسيو

سباق محموم لضم جناح الدوري الإنجليزي المتميز

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تهديد أندية دوري روشن السعودي لعمالقة أوروبا وأطماعهم في سوق الانتقالات أصبح حقيقة لا تحتمل الشك! برشلونة تجرع مرارة كأس التفوق السعودي في الميركاتو الصيف الماضي ويبدو أن مانشستر سيتي سيكون ضحية صيف 2024.

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الأندية السعودية تُحاول ضم عددًا من نجوم السيتي بالفعل، أبرزهم كيفين دي بروينه وبرناندو سيلفا وجواو كانسيلو المعار لبرشلونة، ولكن الأمر لم يتوقف هنا بل امتد ليشمل أهداف فريق المدرب بيب جوارديولا في الصيف القادم.

صحيفة "Sport FR" الفرنسية أشارت إلى أن رغبة السيتي في ضم بيدرو نيتو جناح وولفرهامبتون أصبحت مهددة جديًا من أندية دوري روشن، مفيدة أن الصيف القادم سيشهد صراعًا شرسًا بين الطرفين للفوز بالنجم البرتغالي.

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اللاعب الذي يُدير أعماله وكيل اللاعبين الشهير خورخي منديز مرتبط مع ناديه الإنجليزي بعقد يمتد حتى صيف 2027، وتُرجح الصحيفة الفرنسية الموافقة على بيع عقده إن وصل عرض بقيمة 70 مليون يورو.

يُذكر أن نيتو انضم إلى وولفرهامبتون قادمًا من لاتسيو مقابل 18 مليون يورو صيف 2019، وقد سبق أن زامل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم الهلال الحالي في الفريق الإيطالي.

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