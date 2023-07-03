صراع ريال مدريد وبرشلونة ينتقل للبرازيل وإندريك يخطف الأنظار

صراع ريال مدريد وبرشلونة كان حاضرًا في الدوري البرازيلي..

انتقل صراع كبيري كرة القدم الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة مساء الأحد إلى الدوري البرازيلي، وتحديدًا مواجهة بالميراس أمام أتلتيكو باراناينسي، التي أقيمت لحساب الجولة 13 لموسم 2023 من المسابقة.

السبب في ذلك هو أن المواجهة شهدت مشاركة إندريك موهبة بالميراس الصاعدة، والذي سيصبح لاعبًا في ريال مدريد بداية من 2024، وفيتور روكي مهاجم باراناينسي الذي ينتظر إكمال انتقاله إلى برشلونة قريبًا.

صراع المهاجمين كان جليًا في المباراة، بعدما تمكن إندريك من افتتاح التسجيل لصالح بالميراس في الدقيقة 21 من ضربة رأس رائعة، لكنه قبلها أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة.

بالميراس عزز تقدمه في الدقيقة 58، لكن الأمور انقلبت رأسًا على عقب بعد ذلك، حيث حصل فيتور روكي على ركلة جزاء، حولها فيتور بوينو إلى هدف في الدقيقة 67.

ومع ضغط أتلتيكو باراناينسي المتواصل بعد الهدف، نجح فيتور روكي في الدقيقة 73 من إدراك هدف التعادل الذي منح فريقه نقطة ثمينة في نهاية المطاف.

وفي نهاية المباراة، أظهر إندريك وفيتور روكي صداقتهما، حيث تبادلا بعض الكلمات سويًا، قبل أن يمنح كل منهما الآخر قميصه.

ومن المؤكد أن الجماهير تنتظر بالفعل الصراع البرازيلي الشاب في الدوري الإسباني، والذي قد يكون حديث الجميع في العالم خلال السنوات القليلة القادمة.