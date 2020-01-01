صراع بين مانشستر سيتي ويوفنتوس على أداما تراوري

مانشستر سيتي أم يوفنتوس.. إلى أين يذهب موهبة لاماسيا؟

كشفت عدة مصادر صحفية أن مانشستر سيتي ويوفنتوس أصبحا أبرز المتنافسين على ضم نجم وولفرهامبتون أداما تراوري خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان تراوري قد تألق مع الذئاب خلال الموسم الحالي بصورة كبيرة جعلت العروض واهتمامات الأندية الكبرى في أوروبا تحاوطه من كل جانب.

ولكن وفقًا لإي إس بي إن، فإن انتقال اللاعب إلى أحد الأندية المهتمة خلال هذا الصيف سيكون مؤكدًا بنسبة كبيرة، وذلك إذا فشل فريق نونو إسبيريتو سانتو في التأهل لدوري الأبطال.

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وحسب الشبكة ذاتها فإن مانشستر سيتي ويوفنتوس متقدمان بصورة كبيرة فيما يتعلق بالمفاوضات وإقناع اللاعب بمشروع الناديين مقارنة ببقية الأندية.

ولكن اللاعب لن يرحل في حال ضمن فريقه الحالي مقعدًا أوروبيًا الموسم المقبل، وتحديدًا إذا تمكن النادي من الحصول على مقعد في دوري أبطال أوروبا إما من خلال الدوري الإنجليزي الممتاز أو بالفوز بالدوري الأوروبي.

وسيكون مانشستر سيتي في حاجة لتعويض جناحه ليروي ساني الذي انتقل رسميًا إلى بايرن ميونخ، بينما يحتاج يوفنتوس إلى تعزيز صفوفه.

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يذكر أن أداما تراوري كان على رادار العديد من الأندية، تلك التي جاء في مقدمتها إنتر الإيطالي وبرشلونة فريقه السابق وكذلك باريس سان جيرمان.