صراع بين فرق الدوري الياباني على خدمات ديفيد سيلفا

ديفيد سيلفا نجم وسط ملعب مانشستر سيتي مطلوب في الدوري الياباني بنهاية الموسم الجاري.

كشفت تقارير صحفية يابانية اليوم عن وجود صراع بين أكثر من فريق بالدوري المحلي للحصول على خدمات النجم الإسباني ديفيد سيلفا.

جاء هذا بحسب ما نقلت النسخة اليابانية من شبكة "ياهو"، حيث أكدت أن نادي هوكايدو كونسادول سابورو يعد على رأس الفرق المتابعة له في الفترة الأخيرة.

وقال مصدر مقرب من اللاعب أن عدة اتصالات قد وصلت له في الأيام الماضية من أكثر من نادي ياباني من ضمنهم سابورو.

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ويعد فريق فيسيل كوبي أيضًا ضمن الفرق المهتمة بالحصول على خدمات النجم الإسباني في الفترة المقبلة لكن سابورو أظهر جدية أكبر في محاولاته.

وذكرت الشبكة أن العديد من الفرق الأمريكية أيضًا أرادت الحصول على خدمات اللاعب من ضمنها إنتر ميامي الخاص بديفيد بيكهام.

جدير بالذكر أن سابورو كان يحاول الحصول على خدمات النجم الهولندي آرين روبن وفشل الانتقال بسبب رفض عائلة اللاعب السابق لبايرن ميونخ.