صراع إنجليزي مرعب.. أتالانتا يحدد سعر بطل ليلة الدوري الأوروبي!

ليلة قلبت مسيرة لوكمان

تم الكشف عن السعر المتوقع للنيجيري أديمولا لوكمان في الوقت الذي ينتظر أن تتصارع فيه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز عليه بعد ثلاثية نهائي الدوري الأوروبي التي توج بها أتالانتا على حساب باير ليفركوزن

قد يتكلف أديمولا لوكمان، بطل الدوري الأوروبي 30 مليون جنيه إسترليني (35 مليون يورو) في فترة الانتقالات الصيفية وسط اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويجذب الجناح، الذي سبق له اللعب مع إيفرتون وفولهام وليستر سيتي، اهتمام عدد من الأندية الإنجليزية، وفقًا لصحيفة التايمز.



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إذا باع أتالانتا لوكمان مقابل هذا الرقم،

فسيمثل هذا ربحًا كبيرًا للنادي، الذي دفع 7 ملايين جنيه إسترليني (8.2 مليون يورو) للتعاقد معه من نادي لايبزيج.

انفجر الجناح المميز في إيطاليا وسجل 15 هدفًا في موسم 2023-2025، بينما قدم أيضًا ثماني تمريرات حاسمة.