صراع الهلال والنصر؟ .. نجم كورينثيانز يكشف عن مفاجأة للجماهير السعودية

زهيرة عادل
Roger Guedes comemora gol do Corinthians sobre o Liverpool, do Uruguai, na Libertadores 2023Getty Images
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روجير جيديش التقارير تتحدث عن اهتمام الهلال والنصر به، فماذا قال عن ذلك؟..

تحدث روجير جيديش؛ جناح كورينثيانز البرازيلي، عن العروض السعودية التي يمتلكها، مفجرًا مفاجأة لجماهير الهلال والنصر.

الصحفي الموثوق فابريتسيو رومانو أكد أن هناك اهتمامًا من الزعيم والعالمي باللاعب، وأنه رفقة ناديه البرازيلي سيحددان موقفهما قريبًا، لكن الغريب أن جيديش لا يعلم شيئًا عن هذه العروض!

وقال جيديش، خلال تصريحاته لـ" Time do Povo": "الأمر متروك لمدير أعمالي، هو من يهتم بحياتي المهنية، وأنا أركز مع كورينثيانز فقط".

وأضاف: "أنا سعيد هنا، عقدي ممتد لموسم 2025-2026م، العروض جزء من كرة القدم، لكن لم يخبرني كورينثيانز عن أي عرض، وبالنسبة لي أنا هادئ وأركز مع فريقي".

يذكر أن جيديش يلعب لكورينثيانز منذ عام 2021م، وخلال هذه السنوات، خاض معه 123 مباراة، سجل خلالها 43 هدفًا، وصنع تسعة.

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