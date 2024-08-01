قد يعود للمسلسل .. نجم "صراع العروش" يبهر الجميع بذهبية تاريخية في الأولمبياد!

شقيقته ظهرت بدور آخر

نجح السباح الأيرلندي دانيال ويفن في إبهار الجميع في أولمبياد باريس 2024 بسبب الميدالية الذهبية التي حققها، ولكن هناك سر في حياته لم يلاحظه الكثيرون!

ويفن هو الملك الجديد لسباق 800 متر حرة، ليكون أول أيرلندي يحصل على ميدالية ذهبية في هذا النوع من منافسات السباحة، بل حقق ذلك برقم قياسي أولمبي غير مسبوق بعد وصوله إلى خط النهاية في 7 ثوانٍ و38 جزء من الثانية.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت عن تجربة أخرى مثيرة من حياة اللاعب وقصته الشخصية الغريبة، وذلك بمشاركته في دور مألوف للغاية في أحد أهم مشاهد المسلسل الشهير "Game of Thrones" أو صراع العروش.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويعود توقيت ظهور ويفن إلى اللحظة التي تغيرت فيها حرب الملوك الخمسة إلى الأبد، وهي حلقة الزفاف الأحمر، حيث شارك في الحلقة التاسعة من الموسم الثالث من المسلسل.

وظهر السباح الأيرلندي البارع في هذه الحلقة عندما كان عمره 11 سنة بصحبة طفل آخر وهو توأمه ناثان في غرفة مظلمة، حيث بقى كل منهما في حالة من السكون بمشهد أيقوني لا يمكن أن ينساه أي مشاهد.

وكان ويفن قد قال في تصريحات سابقة:"لم أكن أعرف أي شيء حقًا عن لعبة العروش عندما كنت أصغر سنًا، لم يسمح لي والداي برؤيته، ولكني أعتقد أنهما شاهداه لفترة طويلة".

واعترف لاحقًا بأن ما حدث تسبب في ثورة هائلة بمنزله، قبل أن تتمكن أخته إليزابيث من التواجد كذلك بفريق التمثيل في المسلسل، وظهرت بدور أكثر شهرة من خلال شخصية "نيلا فراي" حفيدة اللورد والدر فراي.

جدير بالذكر أن ويفن البالغ من العمر 23 سنة لم يستبعد العودة إلى فريق عمل صراع العروش يومًا ما، مؤكدًا أنه سيفعل ذلك لو تلقى أي عرض مثير للاهتمام والإعجاب.