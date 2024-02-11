صراع بين الأهلي والشباب .. وكيل روي فيتوريا يكشف مفاجأة عن عرضه السعودي

المدرب البرتغالي أقيل مؤخرًا من تدريب منتخب مصر..

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ربما لو كان يعلم البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني لمنتخب مصر المقال من منصبه، أن هذه ستكون النهاية، لكان قبل بالعرض السعودي قبل أشهر!

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البرتغالي أقيل مؤخرًا من تدريب الفراعنة بعد وداع كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، على إثر الهزيمة أمام الكونغو في ركلات الترجيح، حيث دور الـ16.

لكن قبل أن يصل فيتوريا لهذه المرحلة، حاول الأهلي والشباب السعوديان خطفه من منتخب مصر، إذ يؤكد وكيله كريم أبو سليمان أن وقتها العرض بلغ خمسة أضعاف عقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

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وقال أبو سليمان خلال تصريحاته للقناة "الأولى" المصرية: "خلال الفترة الماضية فيتوريا تلقى الكثير من العروض؛ منها ما هو من الأهلي والشباب، لكنه رفض وقتها، لتركيزه مع الفراعنة".

وأضاف: "العروض السعودية تخطت خمسة أضعاف ما كان يتقاضاه مع مصر، بلغت قيمتها تقريبًا عشرة ملايين يورو، فالعقد المصري هو الأقل في مسيرته التدريبية، لكن قبل كأس إفريقيا لم يكن هناك شرط جزائي بين فيتوريا ومصر، ولم يكن من حق أي طرف فسخ العقد إلا بالتراضي".

يذكر أن فيتوريا سبق وأن عمل في السعودية وتحديدًا في نادي النصر خلال الفترة من يناير 2019 وحتى ديسمبر 2020، ليقوده للتتويج بلقبي الدوري والسوبر المحليين.

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