صديق تين هاج يكشف المستور: رونالدو زرع له الألغام وهو ليس مورينيو!

رونالدو لم يساعد المدرب كثيرًا!

كشف هانز كراي صديق المدرب الهولندي إريك تين هاج المقرب والذي يعمل الآن كمعلق في هولندا عن الفترة العصيبة التي واجهت المدير الفني في بداية مشواره مع مانشستر يونايتد.

جاء هذا في تصريحات نقلتها "ديلي ميل"، وقال هانز: "الأمر كان فوضوي عندما وصل إلى النادي في البداية، وكان هناك ألغام تم وضعها عن طريق كريستيانو رونالدو، لقد ذهب تين هاج إلى هناك لأنه رأى بعض التحديات".

وأضاف: "هل تعلمون ماذا قال فان خال لتين هاج؟ لقد قال له إن الأمور فوضوية في مانشستر يونايتد، لا تذهب إلى هناك، لكنه فعل على أي حال".

وأكمل: "لم يكن لديه مشكلة فيما يتعلق بحل تلك المشكلات وترتيب الفوضى، ولم يمانع السير بين ألغام رونالدو، هو ليس مثل جوزيه مورينيو".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة.