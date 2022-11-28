صديقه المقرب يدافع عن ميسي: هذا ما يحدث عند الانتصارات الكبيرة!

الملاكم المكسيكي هدد ميسي سابقًا بسبب قميص بلاده الذي تركه على الأرض.

خرج الإسباني سيسك فابريجاس نجم برشلونة السابق ودافع عن صديقه ليونيل ميسي بعد التهديدات التي خرج بها الملاكم المكسيكي سول ألفاريز سابقًا.

جاء هذا في تغريدة نشرها فابريجاس، وأكد خلالها أن وجود قميص المكسيك على أرض غرفة الملابس هو أمر مفهوم في ظل ما يحدث بعد المباريات.

وكتب فابريجاس: "أنت لا تعرف الشخص ولا تفهم ما يدور في غرف الملابس بعد المباريات، كل القمصان حتى تلك التي نرتديها أنفسنا تترك على الأرض حتى تُغسل، وأكثر من ذلك عندما تحتفل بنصر هام مثل ذلك".

وكان الملاكم المكسيكي قد كتب: "هل رأيتم ميسي ينظف الأرضية بقميصنا وعلمنا، من الأفضل أن يصلي إلى الله ألا أجده، مثلما أحترم الأرجنتين، عليه أن يحترم المكسيك".

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتيني كان قد حقق فوزًا هامًا على نظيره المكسيكي بهدفين نظيفين وكان ميسي هو من افتتح التسجيل.