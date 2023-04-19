ما وراء تلميحات صديقة ناجلسمان؟

ألقت صديقة المدرب جوليان ناجلسمان، تلميحًا عن اقتراب الألماني من انتقاله إلى إنجلترا، والاقتراب من أحد الفرق بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وأُقيل ناجلسمان من تدريب بايرن ميونيخ في مارس الماضي، وحل محله مدرب تشيلسي السابق توماس توخيل.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، قامت صديقة ناجلسمان، بتغيير في مسار حياتها المهنية بسبب عدم وضوح مستقبل المدرب الألماني.

كما أوضحت الصحيفة أنها كانت من المقرر أن تبدأ منصبًا جديدًا، في شركة BMW الألمانية لصناعة السيارات العملاقة في ميونيخ في الأول من أبريل.

وأشارت الصحيفة أن المراسلة الصحيفة السابقة، أوقفت اتخاذ القرار بشأن المنصب الجديد، بسبب التكهنات عن اقتراب صديقها من تدريب تشيلسي الصيف المقبل.

الجدير بالذكر أن جرى ناجلسمان بالفعل محادثات مع تشيلسي الأسبوع الماضي، ومن المقرر إجراء المزيد، مع اقتراب النادي من قائمة مختصرة للمرشحين.