الاتحاد الإنجليزي يلتزم الحياد ويرفض اقتحام الأسرة

في الوقت الذي يستعد فيه منتخب إنجلترا لخوض مباراة مصيرية أمام إسبانيا في نهائي اليورو، يعيش المدافع الإنجليزي كايل ووكر في أزمة أسرية.

وبعد مساهمته في الفوز على هولندا، يقود ووكر دفاع إنجلترا، الأحد المقبل على ملعب برلين الأولمبي، ضمن منافسات بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن آني كيلنر ظهرت "فاترة" خلال تواصلها مع زوجها كايل ووكر، عقب فوز الإنجليز على سويسرا في الدور ربع النهائي من اليورو، والسبب في ذلك زوجته السابقة لورين جودمان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وزعمت مصادر خاصة للصحيفة، أن كيلنر تشعر بالضيق بعد أن شاركت لورين جودمان صورًا لطفليها مع كايل - أحدهما أنجب خارج إطار الزواج – بينما يرتدي الثنائي قمصان منتخب إنجلترا وتحمل اسم "بابا".

وأضافت المصادر: "هناك غضب في معسكر إنجلترا من الأزمات التي تصنعها لورين خارج الملعب، إنهم يعلمون أن آني وكايل حاولا التعامل مع الموقف بشكل خاص وسرية من أجل الأطفال، لكنها تواصل القيام بالأعمال المثيرة مثل لفت الانتباه حول حقيقة ذهابها إلى اليورو".

يذكر أن آني ولورين، كانتا على خلاف لعدة سنوات بعد أن عينت لورين كايل ووكر كأب لطفليها كايرو (4 أعوام) وفتاة عمرها 10 أشهر، والتي تسببت في أزمة لنجم منتخب إنجلترا، حيث نسبت هذه الطفلة له أثناء زواجه من آني.

وأشارت المصادر، إلى أن الاتحاد الإنجليزي لم يقم بتشديد الإجراءات الأمنية أبدًا عندما زارت لورين ألمانيا لمشاهدة بطولة اليورو، وقالوا إنها مرحب بها لمشاهدة المباراة مع أطفال كايل، لأنهم لا يرغبون في التورط بشئون الأسرة.