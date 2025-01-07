"صديقته تواعد نجم يوفنتوس!".. ضربة جديدة لمودريك بعد أزمة المنشطات

الجناح قائق السرعة لا يمر بأفضل فتراته

يواجه ميخايلو مودريك جناح تشيلسي المزيد من المعاناة بعد أن ذكرت تقارير أنه تم التخلي عنه من قبل عارضة أزياء روسية كان مرتبطًا بها في وقت سابق.

مودريك البالغ من العمر 24 عامًا، موقوف حاليًا عن ممارسة كرة القدم بعد أن تم ثبوت تعاطيه لمادة "ميلدونيوم" المحظورة الشهر الماضي.

وقد نفى الدولي الأوكراني ارتكاب أي مخالفات لها علاقة بتناول مواد محظورة وتعهد بإثبات براءته، لكنه لم يلعب مع تشيلسي منذ شهر نوفمبر.

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في غضون ذلك، ارتبط مودريك بعارضة الأزباء الروسية فيوليتا بيرت، على الرغم من أنهما لم يفصحا عن علاقتهما العاطفية علنًا.

ومع ذلك، وفقًا لموقع Game, Set & Match، فقد ابتعدت بيرت عن مودريك وهي الآن تواعد لاعب خط وسط يوفنتوس ويستون ماكيني.

أفادت التقارير أن بيرت وماكيني سافرا معًا في رحلة، حيث نشر الثنائي صورًا من منتجع التزلج الفرنسي الشهير "كورشوفيل" بعد أن بدآ في متابعة بعضهما البعض على وسائل التواصل الاجتماعي في أكتوبر.