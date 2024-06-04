صدمة.. فليك لا يعارض بيع نجم برشلونة ولكن بشرط واحد!

المدرب الألماني يعرف جيدًا أهمية هذا اللاعب للفريق لكنه وضع شرطًا لرحيله

يقف الألماني هانز فليك أمام مفترق طرق في بداية مسيرته مع برشلونة، وهو الذي وقع عقود انضمامه منذ أيام قليلة عقب انتهاء الموسم الكروي 2023-2024.

ملف الباقين والراحلين من بين لاعبي البلوجرانا أهم ما يواجه فليك في هذا الميركاتو الصيفي، وعلى رأس اللاعبين ذوي الوضعية المحيرة، الهولندي فرينكي دي يونج.

صحيفة "سبورت" أشارت إلى أن المدرب الألماني منفتح على فكرة رحيل دي يونج والأداء من غيره مع برشلونة ولكن بشرط واحد.

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هذا الشرط يتمثل في انتداب لاعب بقيمة عالية يختاره فليك في نفس المركز، ويشار هنا بوضوح إلى لاعب بايرن ميونخ، يوشوا كيميش.

يذكر أن برشلونة من المرجح أن يفرط في بعض لاعبيه البارزين من أجل تمويل صفقات النادي الكتالوني ومحاولة تسكين آثار الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يعانيها العملاق الكتالوني.