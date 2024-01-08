صدمة .. عائلة نجمة شيفيلد يونايتد تتهم مدربها بالتسبب في انتحارها!

المدرب السبب وراء انتحار نجمة شيفيلد يونايتد...

تعتقد عائلة مادي كوزاك، لاعبة شيفيلد يونايتد، والتي انتحرت في شهر سبتمبر الماضي، أن مدربها جوناثان مورجان، هو السبب الأساسي خلف انتحارها.

وكانت كوزاك قد لعبت لشيفيليد منذ عام 2019 وأصبحت أول لاعبة تصل إلى 100 مباراة مع فريق السيدات بالنادي الموسم الماضي، كما عملت كذلك بشكل جانبي كمديرة تسويق داخل النادي الإنجليزي.

وفي شهر سبتمبر الماضي، تفاجئ الجميع بوفاة اللاعبة صاحبة الـ 27 عامًا، وسط صدمة من الجميع دون الكشف عن أي تفاصيل، ولكن بحسب التقارير الذي نشرته صحيفة "ذا أثلتيك" فإن عائلة كوزاك، ترى أن المدرب مورجان من ضمن الأسباب الأساسية لانتحارها.

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وأشار التقرير إلى أن عائلة كوزاك قد قدمت شكوى رسمية، من سبع صفحات بررت فيهم الأسباب التي دفعتهم لاتهام مورجان بالتسبب في انتحار كوزاك، خاصة أن مادي لم تكن على وفاق مع مورجان منذ أن عملا معًا في ليستر سيتي عام 2019.

وترى العائلة أن مورجان كان يتنمر على كوزاك، حتى أنه استبعدها من التشكيلة الأساسية لشيفيلد يونايتد، بعد شكواه من وزنها الزائد، ورفضت اللاعبة تكرار تجربتها السابقة والرحيل من الفريق، مما تسبب في إصابتها بالقلق واضطرت لمتابعة طبيب نفسي.

وبحسب الأدلة التي قدمتها عائلة النجمة مادي كوزاك، فإن اللاعبة اشتكت في أكثر من مرة من شعورها بالتهميش وشعورها بالكراهية الشخصية.