صدمة.. الاتحاد يعلن إصابة نجمته بالرباط الصليبي

إصابة قوية لنجمة السعودية والاتحاد

أعلن نادي الاتحاد إصابة لاعبته فرح جفري بقطع في الرباط الصليبي لتبتعد عن الملاعب خلال الفترة المقبلة.

وأصيبت فرح خلال مواجهة الاتحاد والترجي ضمن منافسات بطولة الصالات للسيدات، خرجت على إثرها من الملعب دون استكمال المباراة.

ونشر النادي بيانًا لتوضيح حالتها الصحية، جاء كالآتي:

"أظهرت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجرتها لاعبة الفريق الأول لكرة القدم للسيدات فرج جفري عقب تعرضها للإصابة أثناء مشاركة الفريق في منافسات بطولة المملكة لكرة الصالات للسيدات، عن وجود قطع في الرباط الصليبي في الركبة وحاجتها للتدخل الجراحي".

ومن المقرر أن تخضع النجمة السعودية لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

فرح جفري انضمت إلى الاتحاد بعد أن كانت تمثل جدة إيجلز في سبتمبر الماضي، وحازت معهن على المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي الممتاز للسيدات الذي توجت به سيدات النصر.

اللاعبة التي تبلغ من العمر الـ20 عامًا تعد إحدى عناصر المنتخب السعودي المهمة وتشغل مركز صناعة اللعب.

الجدير بالذكر أن فرح تشارك مع الأخصر منذ ظهوره في 2022 حتى التتويج بأول بطولة والتصنيف من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في 2023.