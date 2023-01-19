صدمة.. وفاة لاعب توتنهام السابق في حادث بالولايات المتحدة!

في خبر مؤسف، أعلن نادي تشارلوت إف سي الأمريكي وفاة لاعبه الإنجليزي أنطون ووكس، والذي سبق له تمثيل توتنهام الإنجليزي.
وتوفي ووكس نتيجة حادث بالقارب في ميامي على شواطئ فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية تاركًا صدمة لدى الجماهير الإنجليزية والأمريكية وبالأخص مشجعي ناديي تشارلوت وتوتنهام.
وبعد أن أنهى تجربته في توتنهام شابًا لعب ووكس لكل من بورتسموت وأتالانتا يونايت قبل أن ينتقل إلى تجربته الأخيرة مع تشارلوت إف سي.
ولكن أكثر من حزن عليه بالتأكيد هي شريكته أليكسيس وابنتهما الصغيرة أيلا التي سيكون عليها التعامل مع فقدان أبيها بهذا العمر المبكر.
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