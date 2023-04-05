صدمة وانتقاد .. ما هو رد فعل تشافي هيرنانديز بعد رباعية ريال مدريد في الكلاسيكو؟

ماذا يدور بعقل تشافي عقب هزيمة الكلاسيكو!

علق مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز، على هزيمة فريقه بالكلاسيكو أمام ريال مدريد، مؤكدًا أن النتيجة كانت صادمة بالنسبة له.

وودع برشلونة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد الهزيمة برباعية من ريال مدريد، من ملعبه كامب نو.

وفي المؤتمر الصحفي عقب المباراة قال تشافي:" إنها ليلة صعبة، كانت هزيمة ثقيلة، لقد لعبنا بشكل أفضل بكثير مما تقول النتيجة، ارتكبنا أخطاء وعاقبونا عليها".

وأضاف:"بالنسبة لي كانوا مرشحون في التعادل، لقد لعبنا ضد بطل دوري أبطال أوروبا الحالي، تنافسنا جيدًا، وأنا فخور بذلك الجزء".

ويستعد برشلونة لمواجهة جيرونا الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني.