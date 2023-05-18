صدمة .. مصير برشلونة الأوروبي يهدد ريال مدريد الموسم القادم!

صفعة قوية لريال مدريد في الموسم القادم من دوري أبطال أوروبا

بعد الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها ريال مدريد في ملعب الاتحاد، تتوالى المصائب على رأس نادي العاصمة الإسبانية في دوري أبطال أوروبا حيث تم التأكد على أن الفريق الأبيض أنه سيكون ضمن التصنيف الثاني في القرعة الخاصة بدور المجموعات الموسم القادم والمقرر إجرائها في 7 أغسطس القادم.

على الرغم من أن الأمر ليس بالخطورة التي كانت عليه في السنوات السابقة بسبب تعديل تصنيف الفرق المؤثرة الذي فرضته اليويفا (معطاءة الأولوية لأبطال الدوريات الوطنية أكثر من التصنيف العام)، إلا أن ريال مدريد قد يواجه منافسين أقوياء في المرحلة الأولى من ذات الآذنين.

ويمكن أن يتسبب التواجد في مجموعة تضم فريقًا قويًا في المركز الأول وفريقًا خطيرًا في المركز الثالث بوجود مشكلات، كما حدث لبرشلونة في دوري الأبطال الأخير عندما واجه بايرن ميونخ، الفريق الأول، وإنتر ميلان، الفريق الثالث.

في الوقت الحالي، الفريق الوحيد الذي يضمن أنه سيكون في المجموعة المؤهلة لمواجهة ريال مدريد هو نابولي، بطل إيطاليا أيضًا، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان القريب من التتويج بالدوري الفرنسي بالإضافة لمانشستر سيتي الذي اقترب أيضًا من التتويج بطلًا لإنجلترا.

بطل الدوري الأوروبي سيكون له أيضًا مكان بين الفرق المصنفة الأعلى، مما يعني أن يوفنتوس أو روما يمكن أن يتأهلوا إذا نجحوا في تخطي المراحل المتبقية والفوز باللقب الأمر نفسه ينطبق على بطل دوري الأبطال، فإذا كان إنتر ميلان هو البطل، فسيكون في المجموعة المؤهلة للمرحلة الأولى.