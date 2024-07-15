صدمة مدوية .. نجم برشلونة يخضع لعملية جراحية و"الغياب عن الملاعب سيطول"

ضربة قوية لكتيبة هانسي فليك..

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، ضربة قوية، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، تحت قيادة المدير الفني الألماني الجديد هانسي فليك.

برشلونة تعاقد مع فليك، منذ أسابيع قليلة، لخلافة الأسطورة الإسبانية تشافي هيرنانديز؛ والذي تم إقالته من القيادة الفنية للفريق الأول، بعد الخروج من الموسم الرياضي الماضي 2023-2024 بـ"صفر ألقاب".

وفي هذا السياق.. أعلن العملاق الإسباني في بيان رسمي، خضوع نجمه الأوروجوياني رونالد أراوخو، قلب دفاع الفريق الأول؛ لعملية جراحية خلال الأيام القادمة.

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وكشف برشلونة مساء اليوم الإثنين، عن أن الفحوصات الطبية التي خضع لها أراوخو، في مدينة جوان جامبر الرياضية؛ أثبتت إصابته في وتر العضلة الخلفية للفخذ الأيمن.

وأشار إلى أن اللاعب البالغ من العمر 25 سنة؛ سيخضع للعملية الجراحية في فنلندا، على يد الدكتور لاسي ليمبينن، وبإشراف من الجهاز الطبي لنادي برشلونة.

ولم يذكر النادي الإسباني، المدة التي سيغيب فيها رونالد أراوخو عن الفريق الأول لكرة القدم؛ إلا أن العديد من التقارير تؤكد على أنها ستتراوح بين 4 إلى 5 أشهر.

جدير بالذكر أن أراوخو تعرض للإصابة في مباراة أوروجواي والبرازيل، ضمن منافسات ربع نهائي "كوبا أمريكا 2024"، والتي استضافتها الولايات المتحدة في الفترة من 21 يونيو إلى 15 بوليو.