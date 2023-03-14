محمد صلاح يتراجع في محركات جوجل للبحث 2023

رغم شهرة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمييرليج" عالميًا، لكن لاعبي البطولة لم يظهروا ضمن أكثر اللاعبين بحثًا على جوجل في 2023. واحتل المصري محمد صلاح لاعب ليفربول مركزًا متأخرًا نسبيًا.

وكشفت دراسة عن أكثر اللاعبين بحثًا عنهم على جوجل في 2023 والتي أظهرت نتائج ربما منطقية مثل تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان القائمة على الترتيب.

وحل البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي زميلا ميسي في النادي الفرنسي في المركزين الثالث والرابع.

واحتل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة المركز الخامس وخلفه مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما ثم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب روما والإسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة المعتزل والسنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ والأورجوياني لويس سواريز لاعب جريميو.

الأمر غير المنطقي هو خلو قائمة العشر الأوائل من أسماء لاعبي الدوري الإنجليزي، فالبرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد كان أول لاعبيهم ظهورًا في المركز الحادي عشر. أما المصري محمد صلاح لاعب ليفربول فحل في المركز الثالث عشر.