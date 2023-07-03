صدمة لريال مدريد وباريس سان جيرمان .. تحديد فريق أوسيمين للموسم المقبل!

أوسيمين يحسم مستقبله

أثبت فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي أنه أحد لاعبي النخبة، بعد موسم رائع للغاية قاد فيه فريقه لتحقيق الدوري الإيطالي لاول مرة منذ 33 عامًا، وتصدر قائمة هدافي الدوري، والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي، ليجذب النيجيري أنظار الأندية أكثر وأكثر لقدراته العالية.

المهاجم النيجيري يملك عروضًا تتجاوز قيمتها 100 مليون يورو، لكنه تكون كافية لإقناع اللاعب بالموافقة على رحيله إلى نادٍ آخر في الموسم المقبل، وهذا ما أعرب عنه رئيس النادي، دي لورانتيس، للأندية المهتمة باللاعب وذلك بالنظر لسن اللاعب البالغ من العمر (24 عامًا) والتكلفة التي دفعها النادي قبل بضعة مواسم لشرائه من ليل، حيث دفع أبطال إيطاليا 75 مليون يورو لضمه في صيف 2020.

أوسيمين عقده يمتد مع نابولي حتى صيف 2025، ويرغب النادي في تجديد التعاقد لسنوات قادمة من أجل حماية مستقبل اللاعب، وعدم خسارته مجانًا، بينما كان اللاعب على رادار العديد من الأندية مثل ريال مدريد، مانشستر يونايتد، بايرن ميونخ، تشيلسي، وباريس سان جيرمان.

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لم يتردد في تبديد أي شكوك محتملة حول مستقبله في حوار مع وسائل الإعلام النيجيرية "سوكرنت"، حيث قال: "لقد فزت بواحدة من أهم بطولات كرة القدم في العالم، ولقد فعلت ذلك في نادٍ يقدر جميع التفاصيل أنا فخور جدًا بهذا الأمر، إنه شيء هائل لم أرى مدينة مجنونة بكرة القدم مثل نابولي".

وأضاف: "يحب النابوليين لاعبيهم، ويحترموني في أي مكان، يحبني الأطفال، ويرتدون قناعي هذا يظهر مدى أهميتي بالنسبة لهم، وبالنسبة لي، لا يوجد مكان أفضل".

وأتم: "أنا سعيد لأنني اتخذت القرار الصحيح بالقدوم إلى هنا، أن أصل إلى هذا المستوى من الامتنان مع النابوليين شيء سيجعلني أستيقظ دائمًا بابتسامة. سيدرك أبناء أبنائي أن والدهم قام بشيء مذهل".