صدمة لجماهير برشلونة .. وشم ليونيل ميسي الجديد لا يعني عودته إلى كامب نو!

التكهنات تتصاعد بقوة

بدأت الآمال تتصاعد لدى جماهير برشلونة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد الإشارة التي ظهرت على ساق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حول عشقه للنادي الكتالوني.

ميسي قام بعمل وشم جديد على ساقه يظهر فيه شعار برشلونة، لتبدأ التكهنات بأن صاحب الـ35 سنة سيعود إلى برشلونة من جديد وسط أنباء رحيله عن باريس سان جيرمان وعدم تجديد عقده مع النادي الفرنسي.

ولكن اتضح في النهاية أن ميسي قام بالتخطيط لهذا الوشم منذ عامين عندما كان لاعبًا في برشلونة، لذلك من غير المرجح أن يكون الأمر بمثابة الإشارة لعودة محتملة.

ومع ذلك تستمر التكهنات حول مصير ميسي، بسبب الأزمة الأخيرة التي حدثت بعد سفره إلى السعودية، حيث قام النادي بإيقافه وتظاهرت الجماهير ضده للمطالبة بطرده من حديقة الأمراء بشكل كامل بسبب عدم التزامه.

وفي الوقت ذاته تظهر الأنباء حول رغبة الهلال السعودي في التعاقد مع اللاعب، حيث أشارت بعض التقارير إلى قيام النادي بعرض راتب سنوي قيمته 320 مليون جنيه استرليني لإغراء النجم الأرجنتيني.

يذكر أن ميسي يقضي حاليًا عقوبة الإيقاف لمدة أسبوعين، ومن المقرر عودته إلى الملاعب من جديد يوم 21 مايو للمشاركة بالجولات الأخيرة من الدوري الفرنسي.