صدمة لجماهير إنتر ميامي .. تأجيل ظهور ليونيل ميسي الأول في الدوري الأمريكي!

إنتر ميامي أكد تأجيل مباراة ميسي الأولى في الدوري الأمريكي..

يبدو أن جماهير نادي إنتر ميامي الأمريكي ستضطر للانتظار لوقت أطول قبل مشاهدة نجمها الأرجنتيني ليونيل ميسي يشارك للمرة الأولى مع الفريق في منافسات الدوري الأمريكي "MLS".

وأعلن نادي إنتر ميامي رسميًا عن تأجيل مباراته أمام شارلوت إف سي، والتي كانت ستقام يوم 20 أغسطس في الجولة 23 في الدوري المنتظم للمنطقة الشرقية ضمن منافسات موسم 2023 في الدوري الأمريكي.

وجاء في البيان الذي نشره إنتر ميامي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تم تأجيل مباراتنا في الموسم المنتظم ضد شارلوت إف سي والتي كانت مقررة يوم 20 أغسطس إلى تاريخ لاحق بسبب التقدم في كأس الدوريات الأمريكية".

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وأضاف: "التذاكر التي تم شراؤها من أجل المباراة التي كانت مقررة في 20 أغسطس سيتم استخدامها بصورة طبيعية في التاريخ الجديد الذي ستقام فيه المباراة".

ميسي شارك بالفعل في أربع مباريات رفقة إنتر ميامي منذ انضمامه إلى الفريق، لكنها جميعًا جاءت في بطولة كأس الدوريات الأمريكية 2023، التي تجمع بين أندية الدوريين الأمريكي والمكسيكي.

وتمكن ميسي من تسجيل سبعة أهداف خلال أربع مباريات، ليصبح في المركز الرابع بين هدافي إنتر ميامي التاريخيين، ويقود فريقه إلى الدور ربع النهائي ليواجه شارلوت إف سي.