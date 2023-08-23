صدمة لبرشلونة وأغلق باب السعودية للأبد .. مانشستر سيتي يجدد عقد برناردو سيلفا!

مانشستر سيتي أعلن رسميًا تمديد عقد برناردو سيلفا..

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أنهى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الجدل المتعلق بمستقبل نجمه البرتغالي برناردو سيلفا، بعدما أعلن رسميًا عن تجديد عقده حتى صيف 2026.

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برناردو سيلفا كان هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال الصيف الحالي، وعلى رأسها برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى الاهتمام بخدماته من قبل الأندية الكبرى في المملكة العربية السعودية، لكن مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب جوارديولا كانا مصرين على الاحتفاظ بخدمات البرتغالي الدولي.

وجاء في البيان الذي نشره مانشستر سيتي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "وقع برناردو سيلفا عقدًا جديدًا مع مانشستر سيتي، سيبقيه في النادي حتى صيف 2026، ويأمل في إضافة المزيد من الألقاب بعد التوقيع على تمديد لعام واحد في ملعب الاتحاد".

ومن جانبه قال سيلفا في تصريحات لموقع ناديه: "أمضيت ستة أعوام رائعة في مانشستر سيتي، ويسعدني تمديد فترة وجودي هنا".

وأضاف: "الفوز بالثلاثية الموسم الماضي كان مميزًا للغاية، ومن المثير أن تكون جزءًا من فريق يوجد فيه مثل هذا الجوع والشغف، النجاح يجعلك تريد المزيد، وهذا النادي يمنحني هذه الفرصة لمواصلة الفوز".

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واختتم البرتغالي: "أحب المدير الفني وزملائي والجماهير، وآمل أن نتمكن من مشاركة المزيد من الذكريات الرائعة في السنوات المقبلة".

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