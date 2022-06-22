ليفاندوفسكي لا يزال من أكثر الملفات سخونة في الميركاتو الصيفي

رغم كل الضغوطات التي يمارسها البولندي من أجل الرحيل، لا يزال ناديه بايرن ميونخ مصممًا على بقاء روبرت ليفاندوفسكي بين صفوفه.

ورغم اهتمام برشلونة ورغبة اللاعب، بل ونجاح بايرن ميونخ في تعويض النقص بانتداب ساديو ماني رسميًا من ليفربول، يؤمن بايرن ميونخ أن عليه الاعتماد على ليفاندوفسكي في الموسم المقبل، ويأمل بأن يقضي معه فترة الإعداد بشكل جدي.

ذلك ما أكدته صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء، والتي أوردت على لسان المدير الرياضي لبايرن، حسن صالح حميديتش بعض التصريحات المقتضبة بعد لقاء سري جمع بينه وبين ليفاندوفسكي في مايوركا حيث يقضي البولندي إجازته.

وقال حميديتش: "ليفاندوفسكي يملك عقدًا حتى 2023، ننتظر حتى 12 يوليو" في إشارة إلى تاريخ بدء فترة الإعداد للموسم الجديد بالنسبة لبايرن ميونخ في مدينته الرياضية.

وكان حميديتش الأكثر مرونة حيال رحيل ليفاندوفسكي، بينما لم يكن رموز للنادي بحجم أوليفر كان وأولي هونيس يشاطرانه نفس المرونة.

وبناء على رغبة ليفاندوفسكي التي عبر عنها مرارًا في الرحيل، فقد دخل بايرن بقوة إلى السوق ونجح في جلب ساديو ماني كتدعيم هام للغاية في الميركاتو.

برشلونة يطمح بأن تكون تلك الصفقة معناها تسهيل رحيل ليفاندوفسكي، لكن مغالاة بايرن في طلباته التي تصل إلى 50 مليون يورو في ضم اللاعب ستجعل من الصفقة مستحيلة في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي يمر بها برشلونة.

لكن بايرن ميونخ بدوره يطمح في إعادة جزء مما أنفقه في صفقة ساديو ماني، التي كلفت خزائنه بـ 43 مليون يورو، لذلك فلن يتنازل عن أهم هدافيه خلال السنوات الأخيرة بمقابل زهيد.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ في صيف 2023، وعليه أخبر إدارة النادي بأنه يريد الرحيل بأكثر السيناريوهات ودية وإفادة مادية للطرفين، لكن يبدو أن بايرن ميونخ يرفض التنازل.

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