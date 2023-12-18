صدمة كبرى .. الاتحاد يعلن حاجة "ضحيتي المونديال" لعمليات جراحية

جاياردو في ورطة..

صدمة كبرى تلقاها الأرجنتيني مارسيلو جاياردو؛ المدير الفني للاتحاد السعودي، حول موقف ثنائي الدفاع المصاب عمر هوساوي ومهند الشنقيطي، إذ سيبتعدان عن الملاعب لفترة طويلة.

هوساوي عانى من إصابة أبعدته عن مواجهة الأهلي المصري في ربع نهائي كأس العالم للأندية السعودية 2023، فيما أصيب الشنقيطي خلال مجريات المباراة ولم يستطع استكمال الـ90 دقيقة.

وأوضح النادي الجداوي في بيان رسمي أن هوساوي سيخضع لعملية جراحية خلال اليومين المقبلين، لإزالة الأسياخ الطبية من الساق، بعد شعوره ببعض الآلام في موضعها.

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أما الشنقيطي فيعاني من إصابة في العضلة الخلفية، تستدعي التدخل الجراحي، ومن المنتظر أن يسافر إلى فنلندا للخضوع لها.

هذه الإصابات تسبب أزمة كبرى لجاياردو في دفاع الفريق، في ظل إصابة المدافع الإيطالي أيضًا لويز فيليبي، وعدم إمكانية الاستعانة بالمدافع المصري العائد من الإصابة أحمد حجازي، لعدم قيده محليًا، مع استمرار غياب أحمد شراحيلي للإصابة.

يذكر أن الاتحاد كان قد ودع المونديال بالهزيمة أمام الأهلي المصري بثلاثية مقابل هدف وحيد، بعدما كان قد انتصر في لقاء الدور الأول أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة.